Турнир в Монте-Карло — самый успешный «Мастерс» в карьере Андрея Рублёва

Соревнования в Монте-Карло стали самыми успешными из серии «Мастерс» для российского теннисиста девятой ракетки мира Андрея Рублёва после победы над французом Гаэлем Монфисом. Во втором круге соревнований россиянин переиграл соперника со счётом 6:4, 7:6 (7:2).

Таким образом, в Монте-Карло Андрей Рублёв обыграл 12 соперников. В Мадриде он был сильнее 11 теннисистов, в Цинциннати и Майами — 10.

Матч Рублёва и Монфиса продолжался 1 час 45 минут. За это время россиянин пять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету француза 10 эйсов, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из пяти.