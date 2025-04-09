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Турнир в Монте-Карло — самый успешный «Мастерс» в карьере Андрея Рублёва

Турнир в Монте-Карло — самый успешный «Мастерс» в карьере Андрея Рублёва
Андрей Рублёв
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Соревнования в Монте-Карло стали самыми успешными из серии «Мастерс» для российского теннисиста девятой ракетки мира Андрея Рублёва после победы над французом Гаэлем Монфисом. Во втором круге соревнований россиянин переиграл соперника со счётом 6:4, 7:6 (7:2).

Монте-Карло. 2-й круг
09 апреля 2025, среда. 14:45 МСК
Андрей Рублёв
9
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
4 		6 2
         
Гаэль Монфис
44
Франция
Гаэль Монфис
Г. Монфис

Таким образом, в Монте-Карло Андрей Рублёв обыграл 12 соперников. В Мадриде он был сильнее 11 теннисистов, в Цинциннати и Майами — 10.

Матч Рублёва и Монфиса продолжался 1 час 45 минут. За это время россиянин пять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету француза 10 эйсов, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из пяти.

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