Карлос Алькарас провёл 100-й матч на грунтовых турнирах ATP

Испанский теннисист третья ракетка мира Карлос Алькарас сыграл свой 100-й матч на турнирах ATP на грунтовом покрытии. Сегодня, 9 апреля, он обыграл 22-го номера мирового рейтинга аргентинца Франсиско Серундоло со счётом 3:6, 6:0, 6:1 и вышел в третий круг грунтового «Мастерса» в Монте-Карло.

Всего на счету Алькараса 82 победы при 18 поражениях в матчах на турнирах с грунтовым покрытием. Он является победителем воcьми турниров ATP на грунте, в том числе Открытого чемпионата Франции в 2024 году.

В следующем круге соревнований в Монте-Карло Алькарас сыграет с квалифаером из Германии Даниэлем Альтмайером.