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«Грунт, я скучал». Алькарас — после победы над Серундоло в Монте-Карло

«Грунт, я скучал». Алькарас — после победы над Серундоло в Монте-Карло
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Испанский теннисист третья ракетка мира Карлос Алькарас оставил надпись на камере после победы над 22-м номером мирового рейтинга аргентинцем Франсиско Серундоло во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло. Встреча завершилась со счётом 3:6, 6:0, 6:1.

Монте-Карло. 2-й круг
09 апреля 2025, среда. 15:10 МСК
Франсиско Серундоло
22
Аргентина
Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		0 1
3 		6 6
         
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Грунт, я скучал», — написал Алькарас на камере после победы над Серундоло.

Отметим, Алькарас сыграл свой 100-й матч на турнирах ATP на грунтовом покрытии. Всего на счету Алькараса 82 победы при 18 поражениях в матчах на турнирах с грунтовым покрытием. Он является победителем воcьми турниров ATP на грунте, в том числе Открытого чемпионата Франции в 2024 году.

В следующем круге соревнований испанский теннисист третья ракетка мира Карлос Алькарас сыграет с квалифаером из Германии Даниэлем Альтмайером.

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