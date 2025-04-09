«Грунт, я скучал». Алькарас — после победы над Серундоло в Монте-Карло

Испанский теннисист третья ракетка мира Карлос Алькарас оставил надпись на камере после победы над 22-м номером мирового рейтинга аргентинцем Франсиско Серундоло во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло. Встреча завершилась со счётом 3:6, 6:0, 6:1.
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«Грунт, я скучал», — написал Алькарас на камере после победы над Серундоло.
Отметим, Алькарас сыграл свой 100-й матч на турнирах ATP на грунтовом покрытии. Всего на счету Алькараса 82 победы при 18 поражениях в матчах на турнирах с грунтовым покрытием. Он является победителем воcьми турниров ATP на грунте, в том числе Открытого чемпионата Франции в 2024 году.
В следующем круге соревнований испанский теннисист третья ракетка мира Карлос Алькарас сыграет с квалифаером из Германии Даниэлем Альтмайером.
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