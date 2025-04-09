«Поставлю грунт на первое место». Карлос Алькарас — о любимом покрытии

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас заявил, что на данный момент считает грунт своим любимым покрытием.

«Наверное, до этого момента я всегда говорил, что грунт стоит для меня на втором месте, а я предпочитаю хард. Сейчас не знаю. Думаю, сейчас поставлю грунт на первое место. Я скучал по грунтовому сезону, не играл на грунте с Олимпиады. Мне нравится этот отрезок сезона, нравится смотреть матчи на грунте, нравится играть самому. Я вырос, выступая на этом покрытии. Поставлю его на первое место», — сказал Алькарас в интервью на корте после матча.