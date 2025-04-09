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Павел Котов вышел в четвертьфинал на «челленджере» в Мадриде

Павел Котов вышел в четвертьфинал на «челленджере» в Мадриде
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124-я ракетка мира российский теннисист Павел Котов вышел в четвертьфинал на турнире серии «челленджер» в Мадриде (Испания). Во втором круге он одержал непростую победу над представителем Испании Алехандро Моро Каньясом (156-й номер рейтинга ATP) со счётом 6:4, 5:7, 7:5.

Матч продолжался 3 часа 20 минут. За это время Котов выполнил две подачи навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 13. На счету его соперника три эйса, четыре двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми.

За выход в полуфинал Котов поборется с победителем матча Норберт Гомбош (Словакия) — Александр Шевченко (Казахстан).

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