Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Алекс де Минор обыграл Томаша Махача во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло

Алекс де Минор обыграл Томаша Махача во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло
Комментарии

10-я ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор вышел в третий круг турнира категории «Мастерс» в Монте-Карло. В матче второго раунда он обыграл 21-ю ракетку мира чеха Томаша Махача. Встреча завершилась со счётом 3:6, 6:0, 6:3.

Монте-Карло. 2-й круг
09 апреля 2025, среда. 15:50 МСК
Томаш Махач
21
Чехия
Томаш Махач
Т. Махач
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		0 3
3 		6 6
         
Алекс де Минор
10
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор

Матч продолжался 1 час 48 минут. Махач пять раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из пяти заработанных. На счету де Минора три эйса, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из пяти.

В третьем круге турнира в Монте-Карло де Минор сыграет с победителем матча Даниил Медведев (Россия) — Александр Мюллер (Франция).

Материалы по теме
«Хорош!» Рублёв выиграл первый матч под руководством Сафина и вышел в 3-й круг Монте-Карло
«Хорош!» Рублёв выиграл первый матч под руководством Сафина и вышел в 3-й круг Монте-Карло
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android