Алекс де Минор обыграл Томаша Махача во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло
Поделиться
10-я ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор вышел в третий круг турнира категории «Мастерс» в Монте-Карло. В матче второго раунда он обыграл 21-ю ракетку мира чеха Томаша Махача. Встреча завершилась со счётом 3:6, 6:0, 6:3.
Монте-Карло. 2-й круг
09 апреля 2025, среда. 15:50 МСК
21
Томаш Махач
Т. Махач
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|0
|3
|
|6
|6
10
Алекс де Минор
А. де Минор
Матч продолжался 1 час 48 минут. Махач пять раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из пяти заработанных. На счету де Минора три эйса, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из пяти.
В третьем круге турнира в Монте-Карло де Минор сыграет с победителем матча Даниил Медведев (Россия) — Александр Мюллер (Франция).
Материалы по теме
Комментарии
- 9 апреля 2025
-
17:54
-
17:50
-
17:39
-
17:37
-
17:30
-
17:22
-
17:08
-
16:56
-
16:53
-
16:50
-
16:40
-
16:31
-
16:20
-
15:58
-
15:31
-
15:29
-
14:48
-
13:47
-
13:30
-
13:11
-
12:23
-
12:22
-
12:04
-
10:58
-
10:42
-
10:35
-
10:30
-
09:46
-
09:11
-
00:47
-
00:37
- 8 апреля 2025
-
23:42
-
23:25
-
23:08
-
22:48