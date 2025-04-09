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Карлос Алькарас прокомментировал победу во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло

Карлос Алькарас прокомментировал победу во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло
Комментарии

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал победу в матче второго круга на «Мастерсе» в Монте-Карло (Монако) над аргентинцем Франсиско Серундоло.

Монте-Карло. 2-й круг
09 апреля 2025, среда. 15:10 МСК
Франсиско Серундоло
22
Аргентина
Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		0 1
3 		6 6
         
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Я не очень хорошо начал. Допустил много ошибок и позволил ему играть внутри корта и доминировать в розыгрышах. Я знал, что мне нужно что-то изменить, играть более агрессивно и показывать свой теннис: укороченные удары, выходы к сетке и больше агрессивности. Самым важным изменением стал приём, я старался принимать ближе к линии и давить на него», — приводит слова Алькараса сайт ATP.

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