Карлос Алькарас прокомментировал победу во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал победу в матче второго круга на «Мастерсе» в Монте-Карло (Монако) над аргентинцем Франсиско Серундоло.

«Я не очень хорошо начал. Допустил много ошибок и позволил ему играть внутри корта и доминировать в розыгрышах. Я знал, что мне нужно что-то изменить, играть более агрессивно и показывать свой теннис: укороченные удары, выходы к сетке и больше агрессивности. Самым важным изменением стал приём, я старался принимать ближе к линии и давить на него», — приводит слова Алькараса сайт ATP.