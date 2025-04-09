Каспер Рууд уверенно вышел в третий круг «Мастерса» в Монте-Карло
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Финалист трёх турниров «Большого шлема», седьмая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд вышел в третий круг турнира категории «Мастерс» в Монте-Карло. В матче второго раунда он разгромил испанца Роберто Баутиста-Агута. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:1.
Монте-Карло. 2-й круг
09 апреля 2025, среда. 16:50 МСК
52
Роберто Баутиста-Агут
Р. Баутиста-Агут
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|1
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|6
7
Каспер Рууд
К. Рууд
Матч продолжался 1 час 8 минут. Рууд четыре раза подал навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету испанца ни одного эйса, одна двойная ошибка и ни одного заработанного брейк-пойнта.
В третьем круге турнира в Монте-Карло Рууд сыграет с победителем матча Фрэнсис Тиафо (США) — Алексей Попырин (Австралия).
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