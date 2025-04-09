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Каспер Рууд уверенно вышел в третий круг «Мастерса» в Монте-Карло

Каспер Рууд уверенно вышел в третий круг «Мастерса» в Монте-Карло
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Финалист трёх турниров «Большого шлема», седьмая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд вышел в третий круг турнира категории «Мастерс» в Монте-Карло. В матче второго раунда он разгромил испанца Роберто Баутиста-Агута. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:1.

Монте-Карло. 2-й круг
09 апреля 2025, среда. 16:50 МСК
Роберто Баутиста-Агут
52
Испания
Роберто Баутиста-Агут
Р. Баутиста-Агут
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		1
6 		6
         
Каспер Рууд
7
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд

Матч продолжался 1 час 8 минут. Рууд четыре раза подал навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету испанца ни одного эйса, одна двойная ошибка и ни одного заработанного брейк-пойнта.

В третьем круге турнира в Монте-Карло Рууд сыграет с победителем матча Фрэнсис Тиафо (США) — Алексей Попырин (Австралия).

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