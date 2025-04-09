Каспер Рууд уверенно вышел в третий круг «Мастерса» в Монте-Карло

Финалист трёх турниров «Большого шлема», седьмая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд вышел в третий круг турнира категории «Мастерс» в Монте-Карло. В матче второго раунда он разгромил испанца Роберто Баутиста-Агута. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:1.

Матч продолжался 1 час 8 минут. Рууд четыре раза подал навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету испанца ни одного эйса, одна двойная ошибка и ни одного заработанного брейк-пойнта.

В третьем круге турнира в Монте-Карло Рууд сыграет с победителем матча Фрэнсис Тиафо (США) — Алексей Попырин (Австралия).