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«Это был нереальный матч». Табило — о победе над Джоковичем в Монте-Карло

«Это был нереальный матч». Табило — о победе над Джоковичем в Монте-Карло
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32-я ракетка мира чилиец Алехандро Табило прокомментировал победу над 24-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» сербом Новаком Джоковичем во втором круге турнира категории «Мастерс» в Монте-Карло.

Монте-Карло. 2-й круг
09 апреля 2025, среда. 17:05 МСК
Новак Джокович
5
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4
6 		6
         
Алехандро Табило
32
Чили
Алехандро Табило
А. Табило

«Это был тяжёлый год. Так что немного нервничал. Пытался вспомнить, что у меня получалось в последних матчах. Слава богу, сегодня я хорошо подавал. Это очень помогло мне перестроить игру после первой встречи. Я думаю, это был нереальный матч. Ранее меня настигли трудные времена… личные. Но мы пытались с этим справиться. Матч за матчем становился немного свободнее. Так счастлив сейчас, что чувствую себя лучше», — сказал Табило в интервью на корте.

В третьем круге турнира в Монте-Карло Табило сыграет с победителем пары Валентен Вашеро (Монако) — Григор Димитров (Болгария).

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