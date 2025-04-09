«Это был нереальный матч». Табило — о победе над Джоковичем в Монте-Карло

32-я ракетка мира чилиец Алехандро Табило прокомментировал победу над 24-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» сербом Новаком Джоковичем во втором круге турнира категории «Мастерс» в Монте-Карло.

«Это был тяжёлый год. Так что немного нервничал. Пытался вспомнить, что у меня получалось в последних матчах. Слава богу, сегодня я хорошо подавал. Это очень помогло мне перестроить игру после первой встречи. Я думаю, это был нереальный матч. Ранее меня настигли трудные времена… личные. Но мы пытались с этим справиться. Матч за матчем становился немного свободнее. Так счастлив сейчас, что чувствую себя лучше», — сказал Табило в интервью на корте.

В третьем круге турнира в Монте-Карло Табило сыграет с победителем пары Валентен Вашеро (Монако) — Григор Димитров (Болгария).