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Табило установил уникальное достижение в матчах с Джоковичем, покорявшееся лишь Надалю

Табило установил уникальное достижение в матчах с Джоковичем, покорявшееся лишь Надалю
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32-я ракетка мира чилийский теннисист Алехандро Табило во второй раз в карьере одержал победу над 24-кратным победителем турниров «Большого шлема» сербом Новаком Джоковичем. Во втором круге грунтового «Мастерса» в Монте-Карло (Монако) Табило победил со счётом 6:3, 6:4.

Монте-Карло. 2-й круг
09 апреля 2025, среда. 17:05 МСК
Новак Джокович
5
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4
6 		6
         
Алехандро Табило
32
Чили
Алехандро Табило
А. Табило

Первый очный матч теннисистов также состоялся на грунте. На «Мастерсе» в Риме (Италия) чилиец также уверенно обыграл Джоковича со счётом 6:2, 6:3.

Таким образом, Табило стал лишь вторым теннисистом, который имеет положительный баланс побед и поражений в матчах с Новаком Джоковичем на грунте (2-0). Первый — 22-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль (20-9).

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