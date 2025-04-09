Табило установил уникальное достижение в матчах с Джоковичем, покорявшееся лишь Надалю

32-я ракетка мира чилийский теннисист Алехандро Табило во второй раз в карьере одержал победу над 24-кратным победителем турниров «Большого шлема» сербом Новаком Джоковичем. Во втором круге грунтового «Мастерса» в Монте-Карло (Монако) Табило победил со счётом 6:3, 6:4.

Первый очный матч теннисистов также состоялся на грунте. На «Мастерсе» в Риме (Италия) чилиец также уверенно обыграл Джоковича со счётом 6:2, 6:3.

Таким образом, Табило стал лишь вторым теннисистом, который имеет положительный баланс побед и поражений в матчах с Новаком Джоковичем на грунте (2-0). Первый — 22-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль (20-9).