Джокович — о поражении от Табило: жаль людей, которым пришлось на это смотреть
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24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал поражение во втором круге на «Мастерсе» в Монте-Карло (Монако) от чилийца Алехандро Табило (3:6, 4:6).
Монте-Карло. 2-й круг
09 апреля 2025, среда. 17:05 МСК
5
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
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Алехандро Табило
А. Табило
— Сегодня у вас был не лучший день на корте.
— Лучший день (улыбается)?
— Не лучший день...
— На самом деле, это был скорее худший день. Послушай… я надеялся, что этого не произойдёт. Однако была довольно высокая вероятность, что я сыграю таким образом. Просто ужасно. Страшное чувство — так играть… и мне жаль всех людей, которым пришлось на это смотреть, — сказал Джокович на послематчевой пресс-конференции.
Комментарии
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