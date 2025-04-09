Джокович — о поражении от Табило: жаль людей, которым пришлось на это смотреть

24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал поражение во втором круге на «Мастерсе» в Монте-Карло (Монако) от чилийца Алехандро Табило (3:6, 4:6).

— Сегодня у вас был не лучший день на корте.

— Лучший день (улыбается)?

— Не лучший день...

— На самом деле, это был скорее худший день. Послушай… я надеялся, что этого не произойдёт. Однако была довольно высокая вероятность, что я сыграю таким образом. Просто ужасно. Страшное чувство — так играть… и мне жаль всех людей, которым пришлось на это смотреть, — сказал Джокович на послематчевой пресс-конференции.