Новак Джокович: ожидал от себя приличного выступления. Но не такого, это было ужасно

24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович оценил своё поражение во втором круге на «Мастерсе» в Монте-Карло (Монако) от чилийца Алехандро Табило (3:6, 4:6), а также обозначил свою цель на грунтовом отрезке сезона.
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— Какова ваша цель на грунте?
— «Ролан Гаррос».
— «Ролан Гаррос»? Это всё?
— Это всё (улыбается).
— Я понимаю ваше настроение. Но на днях вы сказали, что у вас нет ожиданий, и я был удивлён этому...
— Я ожидал от себя, по крайней мере, приличного выступления. Не такого, это было ужасно. У меня не было высоких ожиданий, на самом деле. Я знал, что у меня будет сильный соперник… И знал, что, вероятно, буду играть довольно плохо. Но настолько плохо… этого я не ожидал, — сказал Джокович на пресс-конференции.
- 9 апреля 2025
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