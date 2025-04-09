Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Новак Джокович: ожидал от себя приличного выступления. Но не такого, это было ужасно

Новак Джокович: ожидал от себя приличного выступления. Но не такого, это было ужасно
Аудио-версия:
Комментарии

24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович оценил своё поражение во втором круге на «Мастерсе» в Монте-Карло (Монако) от чилийца Алехандро Табило (3:6, 4:6), а также обозначил свою цель на грунтовом отрезке сезона.

Монте-Карло. 2-й круг
09 апреля 2025, среда. 17:05 МСК
Новак Джокович
5
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4
6 		6
         
Алехандро Табило
32
Чили
Алехандро Табило
А. Табило

— Какова ваша цель на грунте?
— «Ролан Гаррос».

— «Ролан Гаррос»? Это всё?
— Это всё (улыбается).

— Я понимаю ваше настроение. Но на днях вы сказали, что у вас нет ожиданий, и я был удивлён этому...
— Я ожидал от себя, по крайней мере, приличного выступления. Не такого, это было ужасно. У меня не было высоких ожиданий, на самом деле. Я знал, что у меня будет сильный соперник… И знал, что, вероятно, буду играть довольно плохо. Но настолько плохо… этого я не ожидал, — сказал Джокович на пресс-конференции.

Материалы по теме
Джокович — о поражении от Табило: жаль людей, которым пришлось на это смотреть
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android