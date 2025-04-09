«Теннис невероятен». Моргаду — о победе Табило над Джоковичем

Известный португальский журналист Жозе Моргаду отреагировал на неожиданную победу 32-й ракетки мира чилийца Алехандро Табило над 24-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» сербом Новаком Джоковичем во втором круге турнира категории «Мастерс» в Монте-Карло. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4.

«Табило снова делает это с Джоковичем, проводящим ужасный сезон. Теннис невероятен», — написал Моргаду на своей странице в социальных сетях.

Первый очный матч теннисистов также состоялся на грунте. На «Мастерсе» в Риме (Италия) чилиец также уверенно обыграл Джоковича со счётом 6:2, 6:3. Таким образом, Табило стал лишь вторым теннисистом, который имеет положительный баланс побед и поражений в матчах с Новаком Джоковичем на грунте (2-0).