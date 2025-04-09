Алексей Попырин обыграл Фрэнсиса Тиафо во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло

27-я ракетка мира австралийский теннисист Алексей Попырин вышел в третий круг на турнире категории ATP-1000 в Монте-Карло (Монако). Во втором круге он обыграл американца Фрэнсиса Тиафо (17-й номер рейтинга) со счётом 3:6, 6:3, 6:3.

Матч продолжался 2 часа 5 минут. За это время Попырин выполнил семь подач навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал 6 брейк-пойнтов из 16 заработанных. На счету Тиафо семь эйсов, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми.

За выход в четвертьфинал «Мастерса» в Монте-Карло Алексей Попырин поборется с норвежским теннисистом Каспером Руудом.