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Алексей Попырин обыграл Фрэнсиса Тиафо во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло

Алексей Попырин обыграл Фрэнсиса Тиафо во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло
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27-я ракетка мира австралийский теннисист Алексей Попырин вышел в третий круг на турнире категории ATP-1000 в Монте-Карло (Монако). Во втором круге он обыграл американца Фрэнсиса Тиафо (17-й номер рейтинга) со счётом 3:6, 6:3, 6:3.

Монте-Карло. 2-й круг
09 апреля 2025, среда. 17:10 МСК
Фрэнсис Тиафо
17
США
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 3
3 		6 6
         
Алексей Попырин
27
Австралия
Алексей Попырин
А. Попырин

Матч продолжался 2 часа 5 минут. За это время Попырин выполнил семь подач навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал 6 брейк-пойнтов из 16 заработанных. На счету Тиафо семь эйсов, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми.

За выход в четвертьфинал «Мастерса» в Монте-Карло Алексей Попырин поборется с норвежским теннисистом Каспером Руудом.

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