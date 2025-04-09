Алексей Попырин обыграл Фрэнсиса Тиафо во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло
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27-я ракетка мира австралийский теннисист Алексей Попырин вышел в третий круг на турнире категории ATP-1000 в Монте-Карло (Монако). Во втором круге он обыграл американца Фрэнсиса Тиафо (17-й номер рейтинга) со счётом 3:6, 6:3, 6:3.
Монте-Карло. 2-й круг
09 апреля 2025, среда. 17:10 МСК
17
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо
Окончен
1 : 2
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|3
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|6
|6
27
Алексей Попырин
А. Попырин
Матч продолжался 2 часа 5 минут. За это время Попырин выполнил семь подач навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал 6 брейк-пойнтов из 16 заработанных. На счету Тиафо семь эйсов, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми.
За выход в четвертьфинал «Мастерса» в Монте-Карло Алексей Попырин поборется с норвежским теннисистом Каспером Руудом.
Комментарии
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