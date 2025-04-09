Рууд: в истории моей карьеры не хватает лишь первого места в рейтинге

Финалист трёх турниров «Большого шлема», седьмая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд высказался о старте грунтового сезона.
|1
|2
|3
|
|1
|
|6
«Думаю, я уже смирился с тем, что если каждую неделю гоняться за рейтингом, то в какой-то момент он тебя одолеет. Я многого добился в плане рейтинга. Конечно, в истории моей карьеры не хватает лишь первого места. Это мечта каждого игрока. Думаю, что самый важный рейтинг — это позиция в гонке за Турин. Надеюсь, после грунта я смогу стать выше в этом плане. Знаю, что могу хорошо выступить и на хардовом корте. Просто грунт — мой личный фаворит. Если на грунте что-то пойдёт не так, в конце сезона у меня будут шансы на харде», — сказал Рууд в интервью на корте.
Сегодня, 9 апреля, Рууд вышел в третий круг турнира категории «Мастерс» в Монте-Карло. В матче второго круга он разгромил испанца Роберто Баутиста-Агута. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:1.
- 9 апреля 2025
-
19:48
-
19:33
-
19:33
-
19:29
-
19:13
-
18:58
-
18:58
-
18:40
-
18:07
-
17:54
-
17:50
-
17:39
-
17:37
-
17:30
-
17:22
-
17:08
-
16:56
-
16:53
-
16:50
-
16:40
-
16:31
-
16:20
-
15:58
-
15:31
-
15:29
-
14:48
-
13:47
-
13:30
-
13:11
-
12:23
-
12:22
-
12:04
-
10:58
-
10:42
-
10:35