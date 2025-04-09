Рууд: в истории моей карьеры не хватает лишь первого места в рейтинге

Финалист трёх турниров «Большого шлема», седьмая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд высказался о старте грунтового сезона.

«Думаю, я уже смирился с тем, что если каждую неделю гоняться за рейтингом, то в какой-то момент он тебя одолеет. Я многого добился в плане рейтинга. Конечно, в истории моей карьеры не хватает лишь первого места. Это мечта каждого игрока. Думаю, что самый важный рейтинг — это позиция в гонке за Турин. Надеюсь, после грунта я смогу стать выше в этом плане. Знаю, что могу хорошо выступить и на хардовом корте. Просто грунт — мой личный фаворит. Если на грунте что-то пойдёт не так, в конце сезона у меня будут шансы на харде», — сказал Рууд в интервью на корте.

Сегодня, 9 апреля, Рууд вышел в третий круг турнира категории «Мастерс» в Монте-Карло. В матче второго круга он разгромил испанца Роберто Баутиста-Агута. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:1.