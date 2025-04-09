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Рууд: в истории моей карьеры не хватает лишь первого места в рейтинге

Рууд: в истории моей карьеры не хватает лишь первого места в рейтинге
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Финалист трёх турниров «Большого шлема», седьмая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд высказался о старте грунтового сезона.

Монте-Карло. 2-й круг
09 апреля 2025, среда. 16:50 МСК
Роберто Баутиста-Агут
52
Испания
Роберто Баутиста-Агут
Р. Баутиста-Агут
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		1
6 		6
         
Каспер Рууд
7
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд

«Думаю, я уже смирился с тем, что если каждую неделю гоняться за рейтингом, то в какой-то момент он тебя одолеет. Я многого добился в плане рейтинга. Конечно, в истории моей карьеры не хватает лишь первого места. Это мечта каждого игрока. Думаю, что самый важный рейтинг — это позиция в гонке за Турин. Надеюсь, после грунта я смогу стать выше в этом плане. Знаю, что могу хорошо выступить и на хардовом корте. Просто грунт — мой личный фаворит. Если на грунте что-то пойдёт не так, в конце сезона у меня будут шансы на харде», — сказал Рууд в интервью на корте.

Сегодня, 9 апреля, Рууд вышел в третий круг турнира категории «Мастерс» в Монте-Карло. В матче второго круга он разгромил испанца Роберто Баутиста-Агута. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:1.

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