Григор Димитров обыграл 255-ю ракетку мира во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло
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18-я ракетка мира болгарский теннисист Григор Димитров вышел в третий круг на турнире категории ATP-1000 в Монте-Карло (Монако). Во втором круге он не без труда одолел Валентена Вашеро из Монако (255-й номер рейтинга) со счётом 4:6, 6:3, 6:1.
Монте-Карло. 2-й круг
09 апреля 2025, среда. 18:15 МСК
255
Валентен Вашеро
В. Вашеро
Окончен
1 : 2
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|6
|6
18
Григор Димитров
Г. Димитров
Матч продолжался 1 час 50 минут. За это время Димитров выполнил четыре подачи навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 7 брейк-пойнтов из 10. На счету Вашеро ни одного эйса, одна двойная ошибка и 4 реализованных брейк-пойнта из 11.
За выход в четвертьфинал «Мастерса» в Монте-Карло Григор Димитров поборется с чилийцем Алехандро Табило, который обыграл серба Новака Джоковича.
Комментарии
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