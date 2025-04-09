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Григор Димитров обыграл 255-ю ракетку мира во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло

Григор Димитров обыграл 255-ю ракетку мира во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло
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18-я ракетка мира болгарский теннисист Григор Димитров вышел в третий круг на турнире категории ATP-1000 в Монте-Карло (Монако). Во втором круге он не без труда одолел Валентена Вашеро из Монако (255-й номер рейтинга) со счётом 4:6, 6:3, 6:1.

Монте-Карло. 2-й круг
09 апреля 2025, среда. 18:15 МСК
Валентен Вашеро
255
Монако
Валентен Вашеро
В. Вашеро
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 1
4 		6 6
         
Григор Димитров
18
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров

Матч продолжался 1 час 50 минут. За это время Димитров выполнил четыре подачи навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 7 брейк-пойнтов из 10. На счету Вашеро ни одного эйса, одна двойная ошибка и 4 реализованных брейк-пойнта из 11.

За выход в четвертьфинал «Мастерса» в Монте-Карло Григор Димитров поборется с чилийцем Алехандро Табило, который обыграл серба Новака Джоковича.

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