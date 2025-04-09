Григор Димитров поделился эмоциями после значимого достижения на грунтовых «Мастерсах»

18-я ракетка мира болгарский теннисист Григор Димитров прокомментировал выход в третий круг на турнире категории ATP-1000 в Монте-Карло (Монако). Во втором круге он не без труда одолел Валентена Вашеро из Монако (255-й номер рейтинга) со счётом 4:6, 6:3, 6:1.

«Приятно одержать 50 побед на грунтовых «Мастерсах». Это прекрасно. Особенно на данном этапе моей карьеры… Я ничего не принимаю как должное. Последние два-три года были чрезвычайно сложными как на корте, так и за его пределами. Я пытался набраться сил и уделять себе столько времени, сколько мне нужно, чтобы занять наилучшую позицию. В последнее время я стал больше ценить конкуренцию в теннисе. Это хорошо», — сказал Димитров после матча.

За выход в четвертьфинал «Мастерса» в Монте-Карло Григор Димитров поборется с чилийцем Алехандро Табило, который обыграл серба Новака Джоковича.