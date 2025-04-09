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Табило объяснил, как ему удалось обыграть Джоковича на «Мастерсе» в Монте-Карло

Табило объяснил, как ему удалось обыграть Джоковича на «Мастерсе» в Монте-Карло
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32-я ракетка мира чилийский теннисист Алехандро Табило высказался о победе над 24-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» сербом Новаком Джоковичем во втором круге турнира категории «Мастерс» в Монте-Карло. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4.

Монте-Карло. 2-й круг
09 апреля 2025, среда. 17:05 МСК
Новак Джокович
5
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4
6 		6
         
Алехандро Табило
32
Чили
Алехандро Табило
А. Табило

«Конечно, каждый знает, насколько Джокович хорош во всех аспектах, особенно в плане ума. Чувствовал, что готов выйти на корт и принять вызов. Я собирался пойти и выиграть. Мне удалось отлично начать матч, пытался придерживаться этого подхода на протяжении всего поединка. Я заметил, что в некоторых случаях заставлял его чувствовать себя некомфортно. Доволен своим выступлением», — сказал Табило после матча.

В третьем круге турнира в Монте-Карло Табило сыграет с Григором Димитровым из Болгарии.

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