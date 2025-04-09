Табило объяснил, как ему удалось обыграть Джоковича на «Мастерсе» в Монте-Карло
Поделиться
32-я ракетка мира чилийский теннисист Алехандро Табило высказался о победе над 24-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» сербом Новаком Джоковичем во втором круге турнира категории «Мастерс» в Монте-Карло. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4.
Монте-Карло. 2-й круг
09 апреля 2025, среда. 17:05 МСК
5
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
32
Алехандро Табило
А. Табило
«Конечно, каждый знает, насколько Джокович хорош во всех аспектах, особенно в плане ума. Чувствовал, что готов выйти на корт и принять вызов. Я собирался пойти и выиграть. Мне удалось отлично начать матч, пытался придерживаться этого подхода на протяжении всего поединка. Я заметил, что в некоторых случаях заставлял его чувствовать себя некомфортно. Доволен своим выступлением», — сказал Табило после матча.
В третьем круге турнира в Монте-Карло Табило сыграет с Григором Димитровым из Болгарии.
Материалы по теме
Комментарии
- 9 апреля 2025
-
21:28
-
20:59
-
20:14
-
19:48
-
19:33
-
19:33
-
19:29
-
19:13
-
18:58
-
18:58
-
18:40
-
18:07
-
17:54
-
17:50
-
17:39
-
17:37
-
17:30
-
17:22
-
17:08
-
16:56
-
16:53
-
16:50
-
16:40
-
16:31
-
16:20
-
15:58
-
15:31
-
15:29
-
14:48
-
13:47
-
13:30
-
13:11
-
12:23
-
12:22
-
12:04