Табило объяснил, как ему удалось обыграть Джоковича на «Мастерсе» в Монте-Карло

32-я ракетка мира чилийский теннисист Алехандро Табило высказался о победе над 24-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» сербом Новаком Джоковичем во втором круге турнира категории «Мастерс» в Монте-Карло. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4.

«Конечно, каждый знает, насколько Джокович хорош во всех аспектах, особенно в плане ума. Чувствовал, что готов выйти на корт и принять вызов. Я собирался пойти и выиграть. Мне удалось отлично начать матч, пытался придерживаться этого подхода на протяжении всего поединка. Я заметил, что в некоторых случаях заставлял его чувствовать себя некомфортно. Доволен своим выступлением», — сказал Табило после матча.

В третьем круге турнира в Монте-Карло Табило сыграет с Григором Димитровым из Болгарии.