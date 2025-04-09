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Даниил Медведев вышел в третий круг «Мастерса» в Монте-Карло, обыграв Мюллера

Даниил Медведев вышел в третий круг «Мастерса» в Монте-Карло, обыграв Мюллера
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11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев вышел в третий круг на турнире категории ATP-1000 в Монте-Карло (Монако). Во втором круге он обыграл француза Александра Мюллера (39-й номер рейтинга) со счётом 7:6 (8:6), 5:7, 6:2.

Монте-Карло. 2-й круг
09 апреля 2025, среда. 18:55 МСК
Даниил Медведев
11
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 8 		5 6
6 6 		7 2
         
Александр Мюллер
39
Франция
Александр Мюллер
А. Мюллер

Матч продолжался 2 часа 49 минут. За это время Медведев выполнил семь подач навылет, допустил восемь двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 10 заработанных. На счету Мюллера один эйс, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из шести.

За выход в четвертьфинал «Мастерса» в Монте-Карло Даниил Медведев поспорит с австралийцем Алексом де Минором.

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