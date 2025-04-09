Даниил Медведев вышел в третий круг «Мастерса» в Монте-Карло, обыграв Мюллера

11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев вышел в третий круг на турнире категории ATP-1000 в Монте-Карло (Монако). Во втором круге он обыграл француза Александра Мюллера (39-й номер рейтинга) со счётом 7:6 (8:6), 5:7, 6:2.

Матч продолжался 2 часа 49 минут. За это время Медведев выполнил семь подач навылет, допустил восемь двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 10 заработанных. На счету Мюллера один эйс, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из шести.

За выход в четвертьфинал «Мастерса» в Монте-Карло Даниил Медведев поспорит с австралийцем Алексом де Минором.