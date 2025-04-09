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«Мастерс» в Монте-Карло: результаты игрового дня 9 апреля

«Мастерс» в Монте-Карло: результаты игрового дня 9 апреля
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Сегодня, 9 апреля, в Монте-Карло (Монако) прошёл четвёртый игровой день грунтового турнира категории «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами некоторых матчей.

Теннис. «Мастерс» в Монте-Карло. Второй круг. Результаты матчей 9 апреля:

  • Иржи Легечка (Чехия) — Лоренцо Музетти (Италия, 13) — 6:1, 5:7, 2:6
  • Андрей Рублёв (Россия, 7) — Гаэль Монфис (Франция) — 6:4, 7:6
  • Франсиско Серундоло (Аргентина) — Карлос Алькарас (Испания, 2) — 6:3, 0:6, 1:6
  • Новак Джокович (Сербия, 3) — Алехандро Табило (Чехия) — 3:6, 4:6
  • Роберто Баутиста-Агут (Испания) — Каспер Рууд (Норвегия, 4) — 2:6, 1:6
  • Томаш Махач (Чехия) — Алекс де Минор (Австралия, 8) — 6:3, 0:6, 3:6
  • Фрэнсис Тиафо (США, 14) — Алексей Попырин (Австралия) — 6:3, 3:6, 3:6
  • Даниил Медведев (Россия, 9) — Александр Мюллер (Франция) — 7:6, 5:7, 6:2
  • Валентен Вашеро (Монако, WC) — Григор Димитров (Болгария, 15) — 6:4, 3:6, 1:6.
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