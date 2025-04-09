Даниил Медведев прокомментировал победу над Мюллером на «Мастерсе» в Монако

11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал концовку матча второго круга на турнире категории ATP-1000 в Монте-Карло (Монако). Он победил француза Александра Мюллера со счётом 7:6 (8:6), 5:7, 6:2.

— Что случилось при подаче на матч во втором сете?

— Это грунт. Я две первых подал при 30:30, но так вышло. Сегодня видел второй сет Гаске — там каждый чужую подачу брал. Всем тяжело держать свою на грунте.

В этот момент были уже очень старые мячи. То есть ты знаешь, что будешь розыгрыш, но тебе тяжелее подавать, чем принимать, особенно при подаче на матч. Рад, что сумел победить в третьем сете, — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.