«Тело не обманешь». Турсунов отреагировал на неожиданную победу Табило над Джоковичем

Бывшая 20-я ракетка мира, а ныне тренер Дмитрий Турсунов высказался о победе 32-й ракетки мира чилийского теннисиста Алехандро Табило над 24-кратным победителем турниров «Большого шлема» сербом Новаком Джоковичем. Во втором круге грунтового «Мастерса» в Монте-Карло (Монако) Табило победил со счётом 6:3, 6:4.
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«Произошла небольшая сенсация. Показалось, что Джокович выглядел уставшим. Было ощущение, что Новак был на полшага позади Табило в этом матче. Чилиец пришёл побеждать, играл достаточно быстро и плоско, постоянно придушивая Новака. Показалось странным решение Джоковича по выступлению в Монте-Карло, учитывая тот факт, что он сыграл тяжёлый турнир в Майами. Сразу же перейти с харда на грунт достаточно трудно. Тело не обманешь», — сказал Турсунов на своей странице в социальных сетях.
В третьем круге турнира в Монте-Карло Табило сыграет с Григором Димитровым из Болгарии.
- 9 апреля 2025
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