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«Тело не обманешь». Турсунов отреагировал на неожиданную победу Табило над Джоковичем

«Тело не обманешь». Турсунов отреагировал на неожиданную победу Табило над Джоковичем
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Бывшая 20-я ракетка мира, а ныне тренер Дмитрий Турсунов высказался о победе 32-й ракетки мира чилийского теннисиста Алехандро Табило над 24-кратным победителем турниров «Большого шлема» сербом Новаком Джоковичем. Во втором круге грунтового «Мастерса» в Монте-Карло (Монако) Табило победил со счётом 6:3, 6:4.

Монте-Карло. 2-й круг
09 апреля 2025, среда. 17:05 МСК
Новак Джокович
5
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4
6 		6
         
Алехандро Табило
32
Чили
Алехандро Табило
А. Табило

«Произошла небольшая сенсация. Показалось, что Джокович выглядел уставшим. Было ощущение, что Новак был на полшага позади Табило в этом матче. Чилиец пришёл побеждать, играл достаточно быстро и плоско, постоянно придушивая Новака. Показалось странным решение Джоковича по выступлению в Монте-Карло, учитывая тот факт, что он сыграл тяжёлый турнир в Майами. Сразу же перейти с харда на грунт достаточно трудно. Тело не обманешь», — сказал Турсунов на своей странице в социальных сетях.

В третьем круге турнира в Монте-Карло Табило сыграет с Григором Димитровым из Болгарии.

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