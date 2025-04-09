«Тело не обманешь». Турсунов отреагировал на неожиданную победу Табило над Джоковичем

Бывшая 20-я ракетка мира, а ныне тренер Дмитрий Турсунов высказался о победе 32-й ракетки мира чилийского теннисиста Алехандро Табило над 24-кратным победителем турниров «Большого шлема» сербом Новаком Джоковичем. Во втором круге грунтового «Мастерса» в Монте-Карло (Монако) Табило победил со счётом 6:3, 6:4.

«Произошла небольшая сенсация. Показалось, что Джокович выглядел уставшим. Было ощущение, что Новак был на полшага позади Табило в этом матче. Чилиец пришёл побеждать, играл достаточно быстро и плоско, постоянно придушивая Новака. Показалось странным решение Джоковича по выступлению в Монте-Карло, учитывая тот факт, что он сыграл тяжёлый турнир в Майами. Сразу же перейти с харда на грунт достаточно трудно. Тело не обманешь», — сказал Турсунов на своей странице в социальных сетях.

В третьем круге турнира в Монте-Карло Табило сыграет с Григором Димитровым из Болгарии.