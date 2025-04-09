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Даниил Медведев высказался о матче с де Минором в 1/8 финала Мастерса в Монако

Даниил Медведев высказался о матче с де Минором в 1/8 финала Мастерса в Монако
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11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался о предстоящей встрече с 10-й ракеткой мира австралийцем Алексом де Минором на турнире категории ATP-1000 в Монте-Карло (Монако).

— Дальше Де Минор. В последнем матче на грунте ты ему проиграл. Что нужно будет изменить? Можно рассматривать этот матч, как новый импульс в смысле возможной победы над топ игроком?
— Хачанов и Мюллер – тоже неплохие игроки на грунте. Если спросить Де Минора, то он, думаю, не любит играть на грунте, поэтому тут с какой стороны смотреть.

Да, был очень тяжёлый матч на «Роллан Гаррос», но я считаю, что хорошо тогда играл, однако проиграл. Действительно, он очень хорошо может играть на грунте, как и я. Будет тяжёлый матч, но буду стараться играть лучше, — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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