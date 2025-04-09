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Даниил Медведев объяснил надпись «АО 24» на камере после победы над Мюллером

Даниил Медведев объяснил надпись «АО 24» на камере после победы над Мюллером
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11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал надпись на камере после победы над Александром Мюллером на турнире категории ATP-1000 в Монте-Карло (Монако). Встреча завершилась со счётом 7:6 (8:6), 5:7, 6:2.

Монте-Карло. 2-й круг
09 апреля 2025, среда. 18:55 МСК
Даниил Медведев
11
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 8 		5 6
6 6 		7 2
         
Александр Мюллер
39
Франция
Александр Мюллер
А. Мюллер

— Ты написал на камере «АО 24». Что это значит?
— Это значит, что на этом турнире у меня все матчи будут по три часа и такие же длинные, как тогда в Австралии. Тут пять часов не сыграешь и пять сетов не сыграешь. Видимо, все матчи будут три часа, — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

За выход в четвертьфинал «Мастерса» в Монте-Карло Даниил Медведев поспорит с австралийцем Алексом де Минором.

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