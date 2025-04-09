Даниил Медведев объяснил надпись «АО 24» на камере после победы над Мюллером
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11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал надпись на камере после победы над Александром Мюллером на турнире категории ATP-1000 в Монте-Карло (Монако). Встреча завершилась со счётом 7:6 (8:6), 5:7, 6:2.
Монте-Карло. 2-й круг
09 апреля 2025, среда. 18:55 МСК
11
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 1
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|7
|2
39
Александр Мюллер
А. Мюллер
— Ты написал на камере «АО 24». Что это значит?
— Это значит, что на этом турнире у меня все матчи будут по три часа и такие же длинные, как тогда в Австралии. Тут пять часов не сыграешь и пять сетов не сыграешь. Видимо, все матчи будут три часа, — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
За выход в четвертьфинал «Мастерса» в Монте-Карло Даниил Медведев поспорит с австралийцем Алексом де Минором.
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