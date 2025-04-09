Даниил Медведев объяснил, почему решил сыграть микст с Миррой Андреевой на US Open

11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, почему принял решение сыграть с 17-летней соотечественницей Миррой Андреевой в миксте на US Open — 2025.

— Мирра Андреева сказала, что вы договорились сыграть микст на US Open. Это действительно так?

— Да. Выпала такая возможность, потому что ты обычно не можешь играть микст, так как он идёт по ходу одиночки. Тут они сделали микст за неделю до турнира. Там хорошие призовые. Почему бы не сыграть? Мирра — одна из лучших в туре, мне повезло с напарницей. Надеюсь, что в этот раз не подведу, — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.