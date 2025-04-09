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Даниил Медведев: главная мотивация сейчас — заново найти себя, а потом и о «Шлеме» подумаю

Даниил Медведев: главная мотивация сейчас — заново найти себя, а потом и о «Шлеме» подумаю
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11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев оценил свои перспективы на победу на турнире «Большого шлема».

— Можно ли сказать, что сейчас твоя главная мотивация — недосказанность, потому что ты должен был выиграть больше «Шлемов», чем есть сейчас?
— На самом деле сейчас — нет. Если бы я стоял в данный момент вторым в мире и продолжал играть стабильно в полуфиналах «Шлемов», тогда 100%.

Сейчас главная мотивация — заново найти себя. После уже можно будет думать о «Шлемах». Пока ты на обычных турнирах не можешь выйти в финал, то о «Шлемах» думать рано. Вот здесь подготовка к «Ролан Гаррос». Посмотрим, что из этого получится, — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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