Даниил Медведев: главная мотивация сейчас — заново найти себя, а потом и о «Шлеме» подумаю

11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев оценил свои перспективы на победу на турнире «Большого шлема».
— Можно ли сказать, что сейчас твоя главная мотивация — недосказанность, потому что ты должен был выиграть больше «Шлемов», чем есть сейчас?
— На самом деле сейчас — нет. Если бы я стоял в данный момент вторым в мире и продолжал играть стабильно в полуфиналах «Шлемов», тогда 100%.
Сейчас главная мотивация — заново найти себя. После уже можно будет думать о «Шлемах». Пока ты на обычных турнирах не можешь выйти в финал, то о «Шлемах» думать рано. Вот здесь подготовка к «Ролан Гаррос». Посмотрим, что из этого получится, — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.