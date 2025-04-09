Джокович рассказал о состоянии здоровья после сенсационного поражения в Монте-Карло

24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович ответил на вопросы о своём состоянии здоровья после поражения во втором круге на «Мастерсе» в Монте-Карло (Монако) от чилийца Алехандро Табило (3:6, 4:6).

— Перед матчем показывали, как вы хватались за руку на тренировочном корте, а кто-то из вашей команды вам помогал с ней.

— Всё хорошо, всё в порядке. Просто небольшая, совсем небольшая проблема.

— Ваш глаз в порядке?

— Никакой травмы, — сказал Джокович на послематчевой пресс-конференции.

Перед стартом турнира в Монте-Карло Джокович рассказывал, что продолжает испытывать проблемы с глазом из-за вирусной инфекции.