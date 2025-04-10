«Не хочу стареть!» Мирра Андреева — о предстоящем 18-летии

Российская теннисистка восьмой номер мирового рейтинга Мирра Андреева рассказала о планах на предстоящий день рождения.

«Не очень жду 18-летия, потому что не хочу стареть! И не хочу быть уже взрослым человеком. И подарков особо не жду, потому что, надеюсь, в этот момент ещё буду играть на турнире в Мадриде. Сама для себя постараюсь сделать подарок, то есть хорошо там выступить. А если выпадет матч прямо в день рождения — выиграть его. Не знаю, будем ли мы праздновать по-серьёзному. Но, скорее всего, да, потому что моему папе в тот же день исполнится 50. Поэтому, может быть, что-то придумаем, куда-то сходим. Но не уверена, что будет прямо много-много подарков», — приводит слова Андреевой-младшей «Спорт-экспресс».

В марте Мирра Андреева выиграла турнир WTA-1000 в Индиан-Уэллсе. Для неё эта победа стала второй подряд на «тысячнике» после титула в Дубае (ОАЭ) в феврале.