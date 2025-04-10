Табило: очень помогло осознание, что это не первый раз, когда я могу победить Джоковича

32-я ракетка мира чилийский теннисист Алехандро Табило заявил, что чувствовал себя уверенно перед матчем с 24-кратным победителем турниров «Большого шлема» сербом Новаком Джоковичем на «Мастерсе» в Монте-Карло (Монако).

«У меня уже был опыт победы над ним на грунте, так что это помогло выйти на корт немного более расслабленным. Психологически, скажем так, мне очень помогло осознание того, что это не первый раз, когда я могу его победить. Хотя вы всегда чувствуете небольшое давление от осознания, что вы близки к победе над таким парнем, как Новак», — приводит слова Табило Punto de Break.