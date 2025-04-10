Рыбакина и Путинцева принесли победу Казахстану в матче с Австралией в квалификации КБДК

Казахстанские теннисистки Юлия Путинцева и Елена Рыбакина одержали уверенные победы в одиночном разряде в рамках группового этапа квалификации Мировой группы Кубка Билли Джин Кинг — 2025. Казахстан встречается со сборной Австралии.

23-я ракетка мира Путинцева разгромила Майю Джойнт (78-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 6:1. 10-я ракетка мира Рыбакина победила Кимберли Биррелл (61-й номер рейтинга) — 6:3, 7:6 (7:4). Таким образом, Казахстан одержал досрочную победу над австралийками — 2:0.

Сборная Казахстана попала в группу D с Австралией и Колумбией. Матчи проходят в австралийском Брисбене на покрытии хард.