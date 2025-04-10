«Мастерс» в Монте-Карло: расписание игрового дня 10 апреля
Сегодня, 10 апреля, в Монте-Карло (Монако) состоится пятый игровой день грунтового турнира категории «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей третьего круга.
Теннис. «Мастерс» в Монте-Карло. Третий круг. Расписание матчей на 10 апреля (время – мск):
- 12:00. Джек Дрейпер (Великобритания) — Алехандро Давидович-Фокина (Испания)
- 12:00. Андрей Рублёв (Россия) — Артюр Фис (Франция)
- 13:30. Даниэль Альтмайер (Германия) — Карлос Алькарас (Испания)
- 14:00. Алексей Попырин (Австралия) — Каспер Рууд (Норвегия)
- 15:00. Маттео Берреттини (Италия) — Лоренцо Музетти (Италия).
- 15:30. Даниил Медведев (Россия) — Алекс де Минор (Австралия)
- 16:30. Нуну Боржеш (Австралия) — Стефанос Циципас (Греция)
- 17:00. Алехандро Табило (Чили) — Григор Димитров (Болгария).
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