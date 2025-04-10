«Мастерс» в Монте-Карло: расписание игрового дня 10 апреля

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Сегодня, 10 апреля, в Монте-Карло (Монако) состоится пятый игровой день грунтового турнира категории «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей третьего круга.

Теннис. «Мастерс» в Монте-Карло. Третий круг. Расписание матчей на 10 апреля (время – мск):