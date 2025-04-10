Андрей Рублёв — Артюр Фис: текстовая онлайн-трансляция матча 3-го круга в Монте-Карло
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Сегодня, 10 апреля, в Монте-Карло состоится матч второго круга турнира серии «Мастерс», в котором встретятся российский теннисист девятая ракетка мира Андрей Рублёв и его соперник из Франции 15-й номер мирового рейтинга Артюр Фис. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Монте-Карло. 3-й круг
10 апреля 2025, четверг. 12:00 МСК
9
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Не начался
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15
Артюр Фис
А. Фис
Счёт личных встреч — 1-0 в пользу Рублёва. Он выиграл в четвертьфинале Гонконга-2024 (хард) со счётом 6:4, 1:6, 6:2.
Турнир в Монте-Карло проходит с 6 по 13 апреля. Действующим чемпионом соревнований является греческий теннисист Стефанос Циципас. В прошлогоднем финале он обыграл представителя Норвегии Каспера Рууда.
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