Андрей Рублёв — Артюр Фис: текстовая онлайн-трансляция матча 3-го круга в Монте-Карло

Сегодня, 10 апреля, в Монте-Карло состоится матч второго круга турнира серии «Мастерс», в котором встретятся российский теннисист девятая ракетка мира Андрей Рублёв и его соперник из Франции 15-й номер мирового рейтинга Артюр Фис. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Счёт личных встреч — 1-0 в пользу Рублёва. Он выиграл в четвертьфинале Гонконга-2024 (хард) со счётом 6:4, 1:6, 6:2.

Турнир в Монте-Карло проходит с 6 по 13 апреля. Действующим чемпионом соревнований является греческий теннисист Стефанос Циципас. В прошлогоднем финале он обыграл представителя Норвегии Каспера Рууда.