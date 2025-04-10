Лоренцо Музетти: даже если Синнера не будет, мы можем удержать Италию на вершине

16-я ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти высказался о предстоящем матче с соотечественником Маттео Берреттини в третьем круге «Мастерса» в Монте-Карло (Монако).

«Этот матч будет совершенно отличаться от наших предыдущих. Мы никогда не встречались на грунте. Я очень уважаю Маттео и думаю, что это хорошая возможность насладиться отличным поединком. Мы показываем, что, даже если Синнера не будет, мы можем удержать Италию на вершине», — приводит слова Музетти Punto de Break.

Турнир в Монте-Карло проходит с 6 по 13 апреля. Действующим чемпионом соревнований является греческий теннисист Стефанос Циципас. В прошлогоднем финале он обыграл представителя Норвегии Каспера Рууда.