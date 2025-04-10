Елена Рыбакина прокомментировала победу над Биррелл на Кубке Билли Джин Кинг — 2025

Чемпионка Уимблдона-2022, 10-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина прокомментировала победу над австралийкой Кимберли Биррелл в рамках группового этапа квалификации Мировой группы Кубка Билли Джин Кинг — 2025. Рыбакина победила со счётом 6:3, 7:6 (7:4).

«Это был очень сложный матч, и я очень рада принести победу команде. Здесь другая атмосфера. Все болеют за тебя, и у нас отличный командный дух», — приводит слова Рыбакиной сайт КБДК.

Казахстан одержал досрочную победу над австралийками — 2:0. Сборная Казахстана попала в группу D с Австралией и Колумбией. Матчи проходят в австралийском Брисбене на покрытии хард.