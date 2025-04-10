Роддик: не думаю, что кто-то выглядит круче Марата Сафина. Он не стареет, это раздражает

Чемпион US Open — 2003, экс первая ракетка мира американец Энди Роддик оценил тренерский тандем российского теннисиста Андрея Рублёва и двукратного победителя турниров «Большого шлема» Марата Сафина.

«Иногда просто необходим другой голос… Иногда нужно, чтобы Марат Сафин посмотрел тебе в глаза и сказал: «Ты немного чокнутый, я немного чокнутый. Тебе нравится носить дурацкие солнцезащитные очки, мне нравится носить дурацкие солнцезащитные очки. И мы оба можем в любой момент пробить навылет как с форхенда, так и бэкхенда». Кажется, это отличный мэтч.

Cтоит заметить, что не думаю, что кто-то выглядит круче, чем Марат Сафин. Он не стареет, и это раздражает нас всех», — приводит слова Роддика Tennis.com.

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