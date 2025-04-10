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Даниил Медведев — Алекс де Минор: текстовая онлайн-трансляция матча 2-го круга в Монако

Даниил Медведев — Алекс де Минор: текстовая онлайн-трансляция матча 2-го круга в Монако
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Сегодня, 10 апреля, в Монте-Карло (Монако) состоится матч третьего круга турнира серии «Мастерс», в котором встретятся 11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев и австралиец Алекс де Минор (10-й номер рейтинга). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча 1/8 финала.

Монте-Карло. 3-й круг
10 апреля 2025, четверг. 15:30 МСК
Даниил Медведев
11
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
1 2 3
         
         
Алекс де Минор
10
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор

Медведев впереди по личным встречам со счётом 7-3. Все поединки, кроме матча в 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2024, были на харде. Тот грунтовый матч остался за де Минором в четырёх сетах (4:6, 6:2, 6:1, 6:3).

Турнир в Монте-Карло проходит с 6 по 13 апреля. Действующим чемпионом соревнований является греческий теннисист Стефанос Циципас. В прошлогоднем финале он обыграл представителя Норвегии Каспера Рууда.

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