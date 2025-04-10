Даниил Медведев — Алекс де Минор: текстовая онлайн-трансляция матча 2-го круга в Монако

Сегодня, 10 апреля, в Монте-Карло (Монако) состоится матч третьего круга турнира серии «Мастерс», в котором встретятся 11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев и австралиец Алекс де Минор (10-й номер рейтинга). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча 1/8 финала.

Медведев впереди по личным встречам со счётом 7-3. Все поединки, кроме матча в 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2024, были на харде. Тот грунтовый матч остался за де Минором в четырёх сетах (4:6, 6:2, 6:1, 6:3).

Турнир в Монте-Карло проходит с 6 по 13 апреля. Действующим чемпионом соревнований является греческий теннисист Стефанос Циципас. В прошлогоднем финале он обыграл представителя Норвегии Каспера Рууда.