Даниил Медведев — Алекс де Минор: текстовая онлайн-трансляция матча 2-го круга в Монако
Поделиться
Сегодня, 10 апреля, в Монте-Карло (Монако) состоится матч третьего круга турнира серии «Мастерс», в котором встретятся 11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев и австралиец Алекс де Минор (10-й номер рейтинга). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча 1/8 финала.
Монте-Карло. 3-й круг
10 апреля 2025, четверг. 15:30 МСК
11
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
|1
|2
|3
|
|
10
Алекс де Минор
А. де Минор
Медведев впереди по личным встречам со счётом 7-3. Все поединки, кроме матча в 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2024, были на харде. Тот грунтовый матч остался за де Минором в четырёх сетах (4:6, 6:2, 6:1, 6:3).
Турнир в Монте-Карло проходит с 6 по 13 апреля. Действующим чемпионом соревнований является греческий теннисист Стефанос Циципас. В прошлогоднем финале он обыграл представителя Норвегии Каспера Рууда.
Материалы по теме
Комментарии
- 10 апреля 2025
-
12:45
-
12:37
-
12:30
-
12:23
-
12:14
-
11:39
-
11:18
-
11:02
-
10:48
-
10:26
-
10:05
-
09:46
-
09:34
-
08:30
-
00:37
-
00:32
- 9 апреля 2025
-
23:40
-
23:29
-
23:10
-
23:06
-
23:03
-
22:58
-
22:41
-
22:37
-
22:02
-
22:00
-
21:46
-
21:28
-
20:59
-
20:14
-
19:48
-
19:33
-
19:33
-
19:29
-
19:13