Джон Иснер — о Марате Сафине: его аура просто зашкаливает. Самый стильный тренер в мире

Бывшая восьмая ракетка мира американец Джон Иснер высоко оценил внешний вид двукратного победителя турниров «Большого шлема» россиянина Марата Сафина, который недавно стал тренером девятой ракетки мира соотечественника Андрея Рублёва.

«Я настроен оптимистично по поводу партнёрства просто потому, что этот парень — такой стиляга. У него эти маленькие очки, он носит мешковатую одежду, потому что ему всё равно, как он выглядит… эта козлиная бородка. Его аура просто зашкаливает. Просто стиляга. Безусловно, самый стильный тренер в мире, верно? И близко нет второго», — приводит слова Иснера Tennis.com.