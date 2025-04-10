Давидович-Фокина: последние два года были непростыми. Хочу начать с чистого листа

Испанский теннисист 42-я ракетка мира Алехандро Давидович-Фокина поделился своими мыслями о том, как ощущал себя на протяжении двух прошлых сезонов и как ощущает себя в текущем.

«Последние два года были непростыми для меня. Я несколько раз проигрывал в первом раунде, что было довольно опустошительным моментом, но в этом году я поставил перед собой цель заново открыть свою игру и начать с чистого листа, исследуя свои возможности, чтобы играть лучше. В этом сезоне чувствую себя увереннее, что отражается на количестве выигранных матчей. И это, в свою очередь, помогает мне стать ещё более уверенным. Для меня сейчас главное — оставаться на корте, в этом и есть настоящее удовольствие. Моя цель — побеждать в каждом матче, но я считаю, что ключ в том, чтобы наслаждаться каждым моментом, каждым ударом», — сказал Давидович-Фокина в интервью Tennis Channel.

Испанский теннисист обыграл 14-ю ракетку мира американца Бена Шелтона (6:7, 6:2, 6:1) на проходящем турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло. Во втором круге он сыграет против шестой ракетки мира британца Джека Дрейпера.