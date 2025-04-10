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«Была своего рода водителем». Елена Рыбакина рассказала о получении прав

«Была своего рода водителем». Елена Рыбакина рассказала о получении прав
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Чемпионка Уимблдона-2022, 10-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина рассказала о своей любви к вождению. В 2024 году спортсменка выиграла турнир в Штутгарте (Германия) и получила в награду автомобиль Porsche, однако тогда не смогла на нём ездить ввиду отсутствия водительских прав.

«Вождение складывается хорошо, я получила водительское удостоверение. Во время предсезонной подготовки в Дубае я ездила с командой, всех отвозила и забирала. Была своего рода водителем. Это замечательное чувство. Очень рада тому, чего добилась в прошлом году в Штутгарте», — сказала Рыбакина в интервью после матча на Кубке Билли Джин Кинг.

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