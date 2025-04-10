Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Финальный раунд Кубка Билли Джин Кинг — 2025 пройдёт в сентябре в Китае

Финальный раунд Кубка Билли Джин Кинг — 2025 пройдёт в сентябре в Китае
Комментарии

Финальный раунд женского командного турнира Кубок Билли Джин Кинг — 2025 пройдёт в китайском Шеньчжене с 16 по 21 сентября. Об этом сообщила пресс-служба соревнований на странице в соцсетях.

Отборочные матчи КБДК проходят с 10 по 13 апреля. Шесть групп по три команды играют в разных странах. Финальный раунд будет проводиться с участием восьми команд, вместо 12, как в 2024 году. Таким образом, из групп выйдет по одной сборной.

Хозяйки турнира, сборная Китая, а также действующие чемпионки КБДК, команда Италии, автоматически отобрались в финальный раунд. Напомним, российские теннисистки не выступают в командных турнирах с 2022 года.

Материалы по теме
«Была своего рода водителем». Елена Рыбакина рассказала о получении прав
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android