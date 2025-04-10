Финальный раунд Кубка Билли Джин Кинг — 2025 пройдёт в сентябре в Китае

Финальный раунд женского командного турнира Кубок Билли Джин Кинг — 2025 пройдёт в китайском Шеньчжене с 16 по 21 сентября. Об этом сообщила пресс-служба соревнований на странице в соцсетях.

Отборочные матчи КБДК проходят с 10 по 13 апреля. Шесть групп по три команды играют в разных странах. Финальный раунд будет проводиться с участием восьми команд, вместо 12, как в 2024 году. Таким образом, из групп выйдет по одной сборной.

Хозяйки турнира, сборная Китая, а также действующие чемпионки КБДК, команда Италии, автоматически отобрались в финальный раунд. Напомним, российские теннисистки не выступают в командных турнирах с 2022 года.