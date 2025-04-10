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На турнире серии «Мастерс» в Мадриде появится новый корт на 8 тыс мест

На турнире серии «Мастерс» в Мадриде появится новый корт на 8 тыс мест
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Организаторы турнира серии «Мастерс» в Мадриде сообщили о том, что планируется строительство нового корта для проведения соревнований. Для этого они собираются построить новый корт на 8 тыс зрительских мест.

«В прошлом году было продано более 98% билетов, у нас мало места для расширения, но мы планируем построить новый стадион на 8 000 мест для увеличения вместимости. У нас уже есть соглашение с муниципалитетом», — приводит слова генерального директора турнира Жерара Цобаняна The Objective.

Напомним, что турнир серии «Мастерс» в Мадриде пройдет с 23 апреля по 4 мая. Действующим победителем турнира является россиянин Андрей Рублев.

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