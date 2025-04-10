Андрей Рублёв проиграл Артюру Фису в третьем круге «Мастерса» в Монте-Карло

Девятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв завершил выступление на турнире категории АТР-1000 в Монте-Карло (Монако) в одиночном разряде. В третьем круге он потерпел поражение от француза Артюра Фиса (15-й номер рейтинга) со счётом 2:6, 3:6.

Матч продолжался 1 час 3 минуты. За это время Рублёв выполнил две подачи навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт. На счету Фиса четыре эйса, две двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из девяти.

В четвертьфинале «Мастерса» в Монте-Карло Артюр Фис сыграет с победителем матча Даниэль Альтмайер (Германия) — Карлос Алькарас (Испания).

Андрей Рублёв продолжает турнир в Монте-Карло в парном разряде с Кареном Хачановым. Завтра, 11 апреля, они сыграют с дуэтом Рафаэл Матос (Бразилия)/Йоран Флиген (Бельгия).