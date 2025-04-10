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Тейлор Фриц не сыграет на турнире в Мюнхене

Фриц не сыграет на турнире в Мюнхене
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Американский теннисист четвёртая ракетка мира Тейлор Фриц не сыграет на турнире АТР-500 в Мюнхене. Ранее теннисист снялся с турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло из-за повреждения, сообщает Puntodebreak.

В прошлом сезоне Фриц был финалистом турнира в Мюнхене, в решающем матче он уступил немцу Ян-Леннарду Штруффу (5:7, 3:6). Турнир АТР-500 в немецком Мюнхене пройдёт с 14 по 20 апреля. Американский теннисист должен был стать вторым сеяным на турнире после немца Александра Зверева.

Свой последний матч Фриц сыграл на турнире серии «Мастерс» в Майами, где уступил в полуфинале будущему чемпиону турнира чеху Якубу Меншику (6:7, 6:4, 7:6).

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