Фриц не сыграет на турнире в Мюнхене

Американский теннисист четвёртая ракетка мира Тейлор Фриц не сыграет на турнире АТР-500 в Мюнхене. Ранее теннисист снялся с турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло из-за повреждения, сообщает Puntodebreak.

В прошлом сезоне Фриц был финалистом турнира в Мюнхене, в решающем матче он уступил немцу Ян-Леннарду Штруффу (5:7, 3:6). Турнир АТР-500 в немецком Мюнхене пройдёт с 14 по 20 апреля. Американский теннисист должен был стать вторым сеяным на турнире после немца Александра Зверева.

Свой последний матч Фриц сыграл на турнире серии «Мастерс» в Майами, где уступил в полуфинале будущему чемпиону турнира чеху Якубу Меншику (6:7, 6:4, 7:6).