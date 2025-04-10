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Артюр Фис установил историческое достижение на «Мастерсах» после победы над Рублёвым

Артюр Фис установил историческое достижение на «Мастерсах» после победы над Рублёвым
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15-я ракетка мира французский теннисист Артюр Фис установил историческое достижение на турнирах серии «Мастерс». В четверг, 10 апреля, он вышел в 1/4 финала в Монте-Карло (Монако), обыграв в третьем круге россиянина Андрея Рублёва (6:2, 6:3).

Монте-Карло. 3-й круг
10 апреля 2025, четверг. 12:10 МСК
Андрей Рублёв
9
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		3
6 		6
         
Артюр Фис
15
Франция
Артюр Фис
А. Фис

Он стал самым молодым игроком в истории, которому удалось дойти до четвертьфинала на первых трёх «Мастерсах» сезона. Сейчас Фису 20 лет и 298 дней. Таким образом, он обошёл 22-кратного победителя турниров «Большого шлема» испанца Рафаэля Надаля, которому покорилось это достижение в возрасте 20 лет и 316 дней в 2007 году.

Ранее Артюр Фис вышел в четвертьфинал на «Мастерсах» в Индиан-Уэллсе (проиграл Даниилу Медведеву) и Майами (уступил Якубу Меншику).

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