Артюр Фис установил историческое достижение на «Мастерсах» после победы над Рублёвым

15-я ракетка мира французский теннисист Артюр Фис установил историческое достижение на турнирах серии «Мастерс». В четверг, 10 апреля, он вышел в 1/4 финала в Монте-Карло (Монако), обыграв в третьем круге россиянина Андрея Рублёва (6:2, 6:3).

Он стал самым молодым игроком в истории, которому удалось дойти до четвертьфинала на первых трёх «Мастерсах» сезона. Сейчас Фису 20 лет и 298 дней. Таким образом, он обошёл 22-кратного победителя турниров «Большого шлема» испанца Рафаэля Надаля, которому покорилось это достижение в возрасте 20 лет и 316 дней в 2007 году.

Ранее Артюр Фис вышел в четвертьфинал на «Мастерсах» в Индиан-Уэллсе (проиграл Даниилу Медведеву) и Майами (уступил Якубу Меншику).