Хуркач снялся с турнира в Мюнхене

Польский теннисист 26-я ракетка мира Хуберт Хуркач не сможет сыграть на стартующем в следующий понедельник турнире АТР-500 в немецком Мюнхене, сообщает Punto de Break.

Хуркач не принимает участие уже в третьем турнире подряд, где он был заявлен. Ранее он уже снимался с турниров серии «Мастерс» в Майами и проходящем в эти дни в Монте-Карло. Свой последний матч польский теннисист провёл на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе, где он уступил в третьем круге австралийцу Алексу де Минору (4:6, 0:6). Ранее стало известно, что на турнире в Мюнхене не примет участия американский теннисист Тейлор Фриц. Места Фрица и Хуркача в основной сетке соревнований займут бельгиец 56-я ракетка мира Давид Гоффен и испанский теннисист, занимающий 57-ю строчку рейтинга АТР, Роберто Карбальес-Баэна.

«Я решил пропустить турнир в Мюнхене. У меня был период тяжёлой работы, и я вижу тот прогресс, который мне хотелось бы видеть. Правда в том, что я хочу вернуться на корт на 100% уверенным, здоровым и полностью готовым. Я стремлюсь к этому и скоро вернусь! Спасибо за вашу поддержку», — написал Хуркач в своём аккаунте в социальной сети Х.

Напомним, турнир АТР-500 в немецком Мюнхене пройдёт с 14 по 20 апреля. Действующим победителем соревнований является немецкий теннисист 49-я ракетка мира Ян-Леннард Штруфф.