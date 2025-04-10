Андрей Рублёв объяснил поражение от Фиса на «Мастерсе» в Монте-Карло

Девятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал поражение от француза Артюра Фиса в третьем круге на турнире категории АТР-1000 в Монте-Карло (Монако).

«Фис сыграл намного круче меня, он был лучше во всех элементах. Здесь ничего не сказать. Чуть-чуть получилось повысить уровень игры во втором сете, у меня была маленькая возможность, когда повёл 0:30 на его подаче, я ей не воспользовался.

В следующем гейме он меня брейканул, хотя у меня была инициатива в розыгрышах, но я неправильно её разыграл, он меня обвёл. Если бы эти два гейма сложились иначе, возможно, уровень игры у меня бы поднялся, а у него упал. А так у него просто всё пошло лететь и всё», — сказал Рублёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.