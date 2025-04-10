Давидович-Фокина вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Монте-Карло

Испанский теннисист 43-я ракетка мира Алехандро Давидович-Фокина вышел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло. Он взял верх над шестой ракеткой мира британцем Джеком Дрейпером, закончив матч третьего круга со счётом 6:3, 6:7, 6:4.

Теннисисты провели на корте 2 часа 46 минут. За это время испанский теннисист сделал одну подачу навылет и реализовал 6 брейк-пойнтов из 13. Дрейпер допустил 10 двойных ошибок и сделал пять эйсов, реализовав при этом 4 брейк-пойнта из 16.

В четвертьфинале «Мастерса» в Монте-Карло испанский теннисист сыграет против победителя встречи между австралийцем Алексеем Попыриным и седьмой ракеткой мира норвежцем Каспером Руудом.