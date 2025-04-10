Давидович-Фокина вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Монте-Карло
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Испанский теннисист 43-я ракетка мира Алехандро Давидович-Фокина вышел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло. Он взял верх над шестой ракеткой мира британцем Джеком Дрейпером, закончив матч третьего круга со счётом 6:3, 6:7, 6:4.
Монте-Карло. 3-й круг
10 апреля 2025, четверг. 12:10 МСК
6
Джек Дрейпер
Д. Дрейпер
Окончен
1 : 2
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|2
|3
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|7 8
|4
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|6 6
|6
42
Алехандро Давидович-Фокина
А. Давидович-Фокина
Теннисисты провели на корте 2 часа 46 минут. За это время испанский теннисист сделал одну подачу навылет и реализовал 6 брейк-пойнтов из 13. Дрейпер допустил 10 двойных ошибок и сделал пять эйсов, реализовав при этом 4 брейк-пойнта из 16.
В четвертьфинале «Мастерса» в Монте-Карло испанский теннисист сыграет против победителя встречи между австралийцем Алексеем Попыриным и седьмой ракеткой мира норвежцем Каспером Руудом.
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