Андрей Рублёв сообщил, что планирует сыграть микст с Муховой на US Open

Девятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв заявил о намерении сыграть в миксте на US Open — 2025 с финалисткой «Ролан Гаррос» — 2023, 12-й ракеткой мира Каролиной Муховой из Чехии.

«Планирую сыграть микст на US Open. Правда, не знаю, попадём ли по рейтингу, потому что, судя по моим результатам сейчас, я могу совсем улететь. Но договорился сыграть микст с Муховой, а там посмотрим», — сказал Рублёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Ранее Даниил Медведев сообщил, что сыграет в смешанном парном разряде на US Open — 2025 с 17-летней соотечественницей Миррой Андреевой.