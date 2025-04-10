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Андрей Рублёв сообщил, что планирует сыграть микст с Муховой на US Open

Андрей Рублёв сообщил, что планирует сыграть микст с Муховой на US Open
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Девятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв заявил о намерении сыграть в миксте на US Open — 2025 с финалисткой «Ролан Гаррос» — 2023, 12-й ракеткой мира Каролиной Муховой из Чехии.

«Планирую сыграть микст на US Open. Правда, не знаю, попадём ли по рейтингу, потому что, судя по моим результатам сейчас, я могу совсем улететь. Но договорился сыграть микст с Муховой, а там посмотрим», — сказал Рублёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Ранее Даниил Медведев сообщил, что сыграет в смешанном парном разряде на US Open — 2025 с 17-летней соотечественницей Миррой Андреевой.

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