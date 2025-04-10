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Хачанов и Рублёв снялись с матча 2-го круга в парном разряде на «Мастерсе» в Монте-Карло

Хачанов и Рублёв снялись с матча 2-го круга в парном разряде на «Мастерсе» в Монте-Карло
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Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублёв снялись с парного разряда на турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). Они должны были сыграть с дуэтом Рафаэл Матос (Бразилия)/Йоран Флиген (Бельгия) в матче второго круга. Причина снятия россиян неизвестна.

Монте-Карло — парный разряд. 2-й круг
10 апреля 2025, четверг. 13:55 МСК
Карен Хачанов
Россия
Карен Хачанов
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
К. Хачанов А. Рублёв
Окончен
Rt
1 2 3
         
         
Рафаэл Матос
Бразилия
Рафаэл Матос
Йоран Флиген
Бельгия
Йоран Флиген
Р. Матос Й. Флиген

Сегодня, 10 апреля, Рублёв проиграл в одиночном разряде французу Артюру Фису в третьем круге со счётом 2:6, 3:6. Хачанов покинул турнир в одиночке ещё в первом раунде, потерпев поражение от соотечественника Даниила Медведева.

Единственным россиянином на турнире в Монте-Карло остался Даниил Медведев. Он сыграет в третьем круге с австралийцем Алексом де Минором.

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