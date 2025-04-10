Хачанов и Рублёв снялись с матча 2-го круга в парном разряде на «Мастерсе» в Монте-Карло

Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублёв снялись с парного разряда на турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). Они должны были сыграть с дуэтом Рафаэл Матос (Бразилия)/Йоран Флиген (Бельгия) в матче второго круга. Причина снятия россиян неизвестна.

Сегодня, 10 апреля, Рублёв проиграл в одиночном разряде французу Артюру Фису в третьем круге со счётом 2:6, 3:6. Хачанов покинул турнир в одиночке ещё в первом раунде, потерпев поражение от соотечественника Даниила Медведева.

Единственным россиянином на турнире в Монте-Карло остался Даниил Медведев. Он сыграет в третьем круге с австралийцем Алексом де Минором.