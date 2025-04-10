Роддик: помните время до «Большой тройки», когда игроки не выходили в финал каждую неделю?

Чемпион US Open — 2003, экс первая ракетка мира американец Энди Роддик высказался о критике четырёхкратного победителя турниров «Большого шлема» испанца Карлоса Алькараса на фоне его нестабильных результатов.

«Вы помните сумасшедшие времена до «Большой тройки», когда игроки не выходили в финал каждую неделю? Пит Сампрас, каким бы великим он ни был, победитель 14 ТБШ, иногда проигрывал в третьем круге. Выигрывал 1-2 мэйджора в год вместо трёх.

Нам нужно сбросить ожидания. У Карлоса Алькараса уже больше «Шлемов», чем у Энди Маррея. Он на полпути к таким иконам, как Коннорс, Агасси. То, что он сделал, просто безумно. Любой, кто призывает его к смене тренера, ничего не смыслит в тренерстве», — приводит слова Роддика Tennis365.